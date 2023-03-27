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Иванов – об арбитрах, которых никогда не хотел бы видеть: они неквалифицированные, не умеют судить, но кто-то их тащит

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Президент "Урала" Григорий Иванов порассуждал о проблемах судейства в чемпионате и Кубке России.
Фото: РФС
– Арбитры, которых никогда в жизни не хотел бы видеть? Есть такие, но имен называть не буду. Они неквалифицированные, не умеют судить, но кто-то их тащит. Судьи – отдельная тема для разговора. Конечно, их тоже можно понять – они путаются в трактовках, которые меняются постоянно. Серега Карасев, Влад Безбородов – опытных рефери у нас очень мало, а молодым надо работать и работать, набираться опыта у старших, – подчеркнул Иванов в интервью "Матч ТВ".

После возобновления сезона в чемпионате и Кубке России регулярно возникали нарекания со стороны представителей клубов РПЛ к работе арбитров. Наибольший резонанс вызвали действия калужанина Евгения Кукуляка в кубковом матче между "Зенитом" и "Динамо" (1:1, 4:5 по пенальти), а также грубая ошибка рефери из Димитрова Виталия Мешкова в игре 18-го тура чемпионата страны между "Уралом" и "Спартаком" (2:2). Тогда судья дал преждевременный свисток и лишил красно-белых заслуженного гола, забитого Александром Соболевым.

Глава судей РФС Павел Каманцев уже сообщил, что продемонстрировавший низкое качество судейства на "Газпром Арене" Кукуляк не будет привлекаться к обслуживанию игр элитного дивизиона и сосредоточится на работе в Первой лиге.


Иванов Г. Урал
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