– В России нет футбола. Раз нет результата, то как еще к ним относиться? Ни одного вразумительного ответа от них никто так и не услышал. Надо делать выводы на законодательном уровне. Результата нет на протяжении долгих лет, а выводы не сделаны. Выиграли вчера Ирак, но что это – футбольная страна? Повезло. Лучше бы выиграли Испанию или Германию.
Не хочу говорить о российском футболе, после СССР мы ничего не имеем. Нынешним тренерам по 60–70 лет, по всем клубам переработали уже, одно и то же. Стыдно слушать их интервью после каждого матча. Собрались люди, у которых нет собственного достоинства и уважения к стране и футболу, – приводит слова Тихонова Metaratings.
25 марта команда Валерия Карпина добилась первой за шесть месяцев победы в товарищеском матче. На своем поле в Санкт-Петербурге сборная России обыграла Ирак со счетом 2:0. В первом тайме гости имели несколько реальных возможностей выйти вперед. Так, на девятой минуте грубо ошибся голкипер "Ростова" Сергей Песьяков, который отдал неточную передачу за пределами штрафной площади.
Оплошностью стража ворот россиян воспользовался иранец, направлявший мяч в пустые ворота. От пропущенного гола нашу сборную спас полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов, который в отчаянном прыжке головой перевел мяч над перекладиной.
После перерыва дружина Валерия Карпина завладела инициативой и довела встречу до уверенной победы. Забитые мячи записали на свой счет Антон Миранчук и Сергей Пиняев, который в 18 лет стал самым молодым автором дебютного гола в национальной команде.
Александр Тихонов: в России нет футбола. В сборной собрались люди, у которых нет собственного достоинства и уважения
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал результаты контрольных матчей сборной России с Ираном (1:1) и Ираком (2:0).
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