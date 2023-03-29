- Сборная Черчесова интереснее, чем сборная Карпина? Могу сказать, что для меня лично — да. Потому что я работал с Черчесовым и знаю его достаточно хорошо. Мне нравилась его работа: как тренировал, как мотивировал. Ответ: да, потому что я не работал с Карпиным, - приводит слова Тарасова "РБ Спорт".
Российский специалист Станислав Черчесов был утвержден наставником сборной России летом 2016 года. С того момента национальная команда под его руководством провела 57 поединков, в которых сумела одержать 25 побед. Также в активе дружины Черчесова 11 ничьих и 21 поражение. При Станиславе российская сборная участвовала в трех крупных международных форумах. На Кубке конфедераций -2017 и Евро-2021 Россия не сумела преодолеть групповой барьер. А на ЧМ-2018, проходящим в России, команда Черчесова показала свой лучший результат в истории, дойдя до 1/4 финала турнира, где уступила по пенальти Хорватии (2:2, 3-4 пен). В 2021 году после провала на Евро, Черчесов был отправлен в отставку, а на его место пришел Валерий Карпин, который смог довести сборную до стыков на ЧМ-2022.
Тарасов: сборная Черчесова для меня интереснее, чем сборная Карпина
Экс-игрок сборной России Дмитрий Тарасов рассказал об интересе к национальной команде при Станиславе Черчесове и Валерии Карпине.
Фото: " Чемпионат"