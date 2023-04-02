Официальный телеграм-канал "Ростова" выложил видео, на котором видно состояние травы на домашнем стадионе клуба "Ростов Арене" перед домашним матчем 21 тура Российской премьер-лиги против "Торпедо".
Ранее стало известно, что желто-синие уволили агронома, отвечающего за состояние газона на "Ростов Арене", за плохое качество поля в первых весенних домашних матчах против "Урала" (1:1, Кубок России), "Локомотива" (1:3, 18 тур РПЛ) и "Пари НН" (2:1, 19 тур РПЛ).
"Ростов" показал состояние газона на "Ростов Арене" (видео)
Пресс-служба "Ростова" опубликовала видео с домашнего стадиона желто-синих, на котором ведутся работы по уходу за полем.