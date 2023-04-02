- Сергеев уже пятый раз забивает гол, выходя на замену. Российский футболист... Здорово, что он выигрывает конкуренцию у Кассьерры. Мне кажется, его очень ценят там. Он командный игрок. Выходит, никогда не ропщет, что он со скамейки выходит, с довольным лицом пашет. Находит моменты и реализует их, для команды много сделал. Поэтому его и легионеры в клубе ценят, - приводит мнение Сергеева "Матч ТВ".
Российский центрфорвард Иван Сергеев пополнил состав "Зенита" зимой 2022 года. С того момента футболист сыграл за дружину Сергея Семака 40 поединков, в которых сумел забить 17 мячей, а также 8 раз ассистировать своим партнерам. С "Зенитом" россиянин выигрывал чемпионский титул в прошлом сезоне. В этом сезоне Иван конкурирует за место в составе с колумбийцем Матео Кассьеррой. На счету последнего 4 гола и 6 ассистов в 26 матчах этого сезона. Сергеев набрал 12+5 по системе гол плюс пас в 25 играх. Вчера россиянин свои дублем принес петербуржцам три очка в матче с "Уралом" (2:0). В следующем туре "Зенит" с Иваном в составе приедет в гости к "Локомотиву". В мае Сергееву исполнится 28 лет.
Писарев: здорово, что Сергеев выигрывает конкуренцию у Кассьерры
Помощник Валерия Карпина Николай Писарев поделился своими соображениями по поводу игры российского форварда "Зенита" Ивана Сергеева.
Фото: ФК "Зенит"