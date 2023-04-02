- Шелия — лучший вратарь в РПЛ. Самый топовый! – приводит мнение Конате "Чемпионат".
34-летний российский голкипер Гиорги Шелия в этом сезоне провел за "Ахмат" 25 встреч, в которых сумел 4 раза оставить свои ворота в неприкосновенности, пропустив при этом 35 голов. В матче 21-го тура против "Спартака" (0:0) россиянин сделал ряд спасений и не позволил дружине Гильермо Абаскаля одержать победу. Контракт Шелии с грозненским клубом рассчитан до конца июня 2023 года. "Ахмат" по итогам 21 матча набрал 33 очка и располагается на 6-й строчке в таблице. В следующем туре коллектив Сергея Ташуева дома примет "Урал".
Форвард "Ахмата" Конате: Шелия — лучший вратарь в РПЛ
Африканский форвард "Ахмата" Мохамед Конате назвал своего одноклубника Гиорги Шелию лучшим голкипером в РПЛ.
Фото: РПЛ