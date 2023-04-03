- Шансы догнать всегда есть. Но не надо смотреть на то, кто с кем играет. Надо смотреть на свою игру и в каждом матче брать три очка. Если честно, догнать "Зенит" нереально. "Зенит" – очень хорошая команда, с хорошими легионерами и поставленной игрой. По рисунку матчей, всех, что есть в чемпионате, "Зенит" – самый достойный клуб, чтобы стать чемпионом.
"Зенит" лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 51 набранным очком после 21 сыгранного матча, опережая идущий вторым "Ростов" на семь очков. Санкт-петербургская команда в случае победы в текущем розыгрыше чемпионата России сможет добавить на свой логотип вторую золотую звезду, которая в России присуждается за каждые пять чемпионств. Сине-бело-голубые под руководством главного тренера Сергея Семака ни разу не упускали титул РПЛ, выиграв четыре розыгрыша подряд. 16 апреля "Ростов" и "Зенит" должны сыграть между собой в Ростове-на-Дону.
Источник: Metaratings
Гацкан: "Ростову" нереально догнать "Зенит". Петербуржцы больше всех достойны стать чемпионами
Бывший полузащитник "Ростов" Александр Гацкан заявил, что ростовчанам нереально догнать "Зенит" в турнирной таблице РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"