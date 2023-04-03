– Да, мы получили письмо от КДК. Готовы пояснить и коллегам, и болельщикам: Гильермо Абаскаль в эмоциональной манере говорил о ситуации, которая сложилась на футбольном поле. Во избежание неточного перевода он это сам несколько раз отдельно уточнил еще во время пресс-конференции. Из видео, которое размещено в открытых источниках, это также отчетливо ясно. Наш тренер уважительно относится к арбитрам и их работе и не имел намерений кого-либо задеть, – цитирует Зеленова "Чемпионат".
3 апреля председатель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц заявил, что главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль вызван на заседание КДК РФС. Предметом рассмотрения станут высказывания испанского специалиста на пресс-конференции после игры чемпионата России между "Спартаком" и "Ахматом" (0:0).
Напомним, Абаскаль раскритиковал арбитра встречи Алексея Сухого из Люберец за непоследовательность, а также голкипера гостей Гиорги Шелию за умышленное затягивание времени. "Спартак" владел преимуществом на протяжении всей встречи, но так и не сумел распечатать ворота грозненской команды. По итогам 21-го тура отставание красно-белых в таблице от лидирующего "Зенита" выросло до 10 очков.
Пресс-служба "Спартака": Абаскаль уважительно относится к арбитрам и их работе и не имел намерений кого-либо задеть
Руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов отреагировал на вызов главного тренера команды Гильермо Абаскаля на заседание КДК РФС из-за высказываний на пресс-конференции.
Фото: ФК "Спартак"