- ЦСКА точно будет в тройке, но аппетит приходит во время еды, поэтому и "Зениту" могут навязать борьбу за чемпионство. Надежда умирает последней, посмотрим на концовку чемпионата, - приводит мнение Чанова Legalbet.
"Зенит" с 7-очковым отрывом от "Ростова" лидирует в РПЛ и уверенно движется к своему 5 чемпионству подряд. ЦСКА отстает от дружины Сергея Семака на 13 очков, располагаясь на 4-й строчке. Коллективы уже сыграли между собой два поединка. В первом сильнее оказался "Зенит" благодаря голам Малкома и Мантуана, а в Москве победу праздновали уже армейцы. Победный гол на счету Чалова.
В 22 туре команда из Санкт-Петербурга приедет в гости к "Локомотиву", а москвичи на своей домашней арене примут одного из аутсайдеров лиги "Химки". В розыгрыше осталось 27 очков. В сезоне 2013/2014 ЦСКА под руководством Леонида Слуцкого сумел отыграть солидный гандикап от "Зенита" и "Локомотива" и завоевал золотые медали российского первенства.
Чанов: ЦСКА может навязать "Зениту" борьбу за чемпионство
Российский тренер Вячеслав Чанов поделился мыслями по поводу чемпионской гонки в РПЛ.
Фото: " Чемпионат"