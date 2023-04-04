Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Урал
17:00
СпартакНе начат
Динамо
19:30
АкронНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лестер Сити
21:45
Астон ВиллаНе начат
Лидс Юнайтед
21:45
НоттингемНе начат
Борнмут
21:45
Брайтон энд ХоувНе начат
Челси
22:00
ЛиверпульНе начат

Кубок Испании

Новости
Атлетик
22:00
ОсасунаНе начат

Кубок Италии

Новости
Ювентус
22:00
ИнтерНе начат

Семин: Дзюба уверен в себе, режимистый. Он принесет пользу "Локомотиву"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин объяснил, чем команде полезен нападающий Артем Дзюба.
Фото: ФК "Локомотив"
- Дзюба подходил "Локомотиву". У команды не было такого нападающего внутри штрафной. Но пока это только начало, нужно себя проявлять и дальше. Дзюба это умеет — он же уезжал из "Зенита" в аренду в Тулу, всем все доказал, и потом началась новая жизнь. Он режимистый, принесет пользу. Тем более в такой сложной для команды ситуации, когда ей нужен уверенный в себе футболист.

Артем Дзюба переходил из "Зенита" в аренду в сезоне 2017/2018, когда санкт-петербургской командой руководил итальянский главный тренер Роберто Манчини. Российский нападающий провел часть чемпионата в тульском "Арсенале", а летом 2018 года после успешного чемпионата мира 2018 года в России вернулся в "Зенит", из которого ушел на правах свободного агента только в 2022 году, перейдя в турецкий "Адана Демирспор", из которого уже позднее перебрался в "Локомотив", за который играет и сейчас. Соглашение Дзюбы с железнодорожниками рассчитано до конца текущего сезона.

Источник: "Спорт-Экспресс"


Дзюба Семин Локомотив
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Агент: Батчи не покинет "Краснодар" летом
"Челси" ведет переговоры с Луисом Энрике
Агент: Жиго очень привязан к "Спартаку" и по-прежнему следит за результатами команды
"Рубин" намерен уволить Уткульбаева. Руководство клуба связывалось с Талалаевым 2
Федотов: Чалову своей игрой нужно сделать так, чтобы у Карпина не осталось шансов для невызова
Слуцкий: решение выпустить Промеса в матче с "Ахматом" – это грубая ошибка
"Сочи" может арендовать у "Зенита" Алипа летом 1
Защитник "Факела" Калинин пропустит минимум 3 недели из-за повреждения
Кобелев: Дзюба может перегнать по голам Малкома и Промеса 4
Колыванов: Юран сделает все для того, чтобы "Пари НН" остался в РПЛ. Он не в первый раз в такой ситуации 1 эксклюзив
Агент: в ближайшее время Барриос вернется на поле 2
Колосков: Черчесов - отличная кандидатура для "Динамо" 3
Голкипер "Акрона" Волков – о Пиняеве: человек, такое ощущение, что на мопеде ездит на поле 1
"Локомотив" не будет продлевать контракт с Иваном Игнатьевым 4
Сунгатулин: могу ли вернуться в "Спартак"? Да. Все возможно