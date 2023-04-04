- Дзюба подходил "Локомотиву". У команды не было такого нападающего внутри штрафной. Но пока это только начало, нужно себя проявлять и дальше. Дзюба это умеет — он же уезжал из "Зенита" в аренду в Тулу, всем все доказал, и потом началась новая жизнь. Он режимистый, принесет пользу. Тем более в такой сложной для команды ситуации, когда ей нужен уверенный в себе футболист.
Артем Дзюба переходил из "Зенита" в аренду в сезоне 2017/2018, когда санкт-петербургской командой руководил итальянский главный тренер Роберто Манчини. Российский нападающий провел часть чемпионата в тульском "Арсенале", а летом 2018 года после успешного чемпионата мира 2018 года в России вернулся в "Зенит", из которого ушел на правах свободного агента только в 2022 году, перейдя в турецкий "Адана Демирспор", из которого уже позднее перебрался в "Локомотив", за который играет и сейчас. Соглашение Дзюбы с железнодорожниками рассчитано до конца текущего сезона.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Семин: Дзюба уверен в себе, режимистый. Он принесет пользу "Локомотиву"
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин объяснил, чем команде полезен нападающий Артем Дзюба.
Фото: ФК "Локомотив"