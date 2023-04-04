- Абаскаль хорошо работает, но хочется посмотреть завершение сезона. "Спартак" стал узнаваем, выбрал свое направление, и сейчас команда напоминает романцевский период. Плюс игроки растут, посмотрите, сколько футболистов взяли в сборную.
Гильермо Абаскаль возглавил "Спартак" перед началом текущего сезона, сменив на посту главного тренера красно-белых итальянца Паоло Ваноли. При испанском специалисте в стартовом составе московского клуба в официальном матче впервые за долгое время вышли 11 россиян. Также 12 российских футболистов "Спартака" попали в расширенный состав сборной России на товарищеские матчи с Ираном и Ираком в марте, однако в окончательную заявку вошли 10 игроков, из которых только восемь смогли принять участие в контрольных встречах.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Семин: при Абаскале "Спартак" стал узнаваем, выбрал свое направление, и сейчас команда напоминает романцевский период
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин оценил игру "Спартака" при Гильермо Абаскале, сравнив ее с выступлениями при Олеге Романцеве.
Фото: ФК "Спартак"