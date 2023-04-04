- Игралось отлично, особенно когда нас поддерживает такое количество людей. Это вдвойне приятно. Отличный матч и хорошее настроение. Наша тактика отлично работает против "Спартака", мы тщательно разобрали их игру. Плюс запредельное желание и домашние трибуны помогли нам. Закономерный результат по игре. Наши голы? Я пошутил, что парни насмотрелись обзора матча "Ростов" — "Торпедо". Вообще, приятно, что парни забили издалека, - приводит мнение Эммерсона Sport24.
Дружина Виктора Гончаренко сумела пройти "Спартак" в двухматчевом кубковом противостоянии. В первом поединке екатеринбуржцы увезли из Москвы ничью, а сегодня на своей домашней арене оказалась сильнее команды Гильермо Абаскаля. "Шмели" смогли выиграть благодаря двум дальним ударам. Голы на свой счет записали гвинейский хавбек Ибраима Сиссе и полузащитник из России Фаниль Сунгатуллин, являющийся выпускником академии москвичей. У "Спартака" мяч в сетку ворот уральцев отправил Кейта Бальде. Теперь "Урал" ждет своего соперника по финальному поединку верхней сетки Кубка России.
С коллективом из Екатеринбурга сыграет кто-то из пары ЦСКА – "Крылья Советов". "Спартак" опустился в Путь регионов. Примечательно, что в игре между "Ростовом" и "Торпедо" (2:1) также было забито три красивых гола с дальней дистанции. Отличились Андрей Лангович, Евгений Чернов и Давид Караев.
Защитник "Урала" Эммерсон: наши голы? Я пошутил, что парни насмотрелись обзора матча "Ростов" - "Торпедо"
Футболист "Урала" Эммерсон поделился впечатлениями от победы над "Спартаком" (2:1) в 1/2 финала Кубка России.
фото: ФК "Урал"