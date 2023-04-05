Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
ЦСКА
19:30
Крылья СоветовНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Юнайтед
22:00
БрентфордНе начат
Вест Хэм
22:00
Ньюкасл ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Барселона
22:00
Реал МадридНе начат

Кубок Италии

Новости
Кремонезе
22:00
ФиорентинаНе начат

Кубок Франции

Новости
Нант
22:10
ЛионНе начат

Семин: не замечаю, что у "Зенита" скамейка на голову выше всех. Пара травм - и выпускать на усиление игры некого

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-главный тренер "Локомотива" и "Ростова" Юрий Семин прокомментировал турнирную ситуацию в чемпионате России.
Фото: ФК "Зенит"
- Верю в интригу до последнего. Лично я до конца бы не сдался на месте "Ростова", "Спартака", "Динамо" и ЦСКА. Всякое бывает в футболе, в "Зените" тоже случаются проблемы, когда не играют бразильцы и Барриос. И мне кажется большим преувеличением расхожее утверждение, что скамейка у "Зенита" на голову выше всех. Я этого не замечаю. Пара человек получают травму - и выпускать на усиление игры некого, - передают слова Семина "Известия".

По итогам 21 тура Российской премьер-лиги "Зенит" из Санкт-Петербурга возглавляет турнирную таблицу, набрав за 21 матч 51 очко. На 7 очков от сине-бело-голубых отстает идущий на втором месте "Ростов" (44 очка), на 10 - занимающий третью строчку московский "Спартак" (41 очко). Отставание столичного ЦСКА (38 очков) от петербуржцев составляет 13 очков, "Динамо" (35 очков) - 16 очков.

В рамках 22 тура "Зенит" встретится на выезде с московским "Локомотивом", в 23 туре сине-бело-голубые также на выезде сыграют с "Ростовом".


Зенит Семин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Гаджиев: не вижу причин Йокановичу уходить из "Динамо", торопиться не надо. "Барселона" 8:0 проигрывает, и что?
Чеферин переизбран на пост президента УЕФА. Он был единственным кандидатом 3
Шалимов: чем больше у "Спартака" выходит иностранцев, тем больше он напоминает среднюю немецкую команду 1
Силкин: при Йокановиче "Динамо" стало хуже, проседает. Прошлый тренер был эффективнее
Экс-тренер вратарей "Спартака" Дарвин: у меня уже закрались сомнения и насчет попадания в число призеров 8
Силкин: "Динамо" будто не хотело побеждать "Акрон". Зачем в Кубке выходить с таким настроем?
Костанца: не имею ничего против российского гражданства. Многие вещи стали бы проще, а для "Крыльев" - минус легионер
Бубнов: формат Кубка России - дурдом, абсурд полный! "Спартак" проиграл, но не вылетел - как теперь оценивать игру? 7
Шалимов: Дзюба должен не ругать, а благодарить "Пари НН" и "Торпедо", что они его не взяли 1
Костанца: сколько ни встречал русских людей - ни один из них не подходит под описание "злые и угрюмые" 3
Никита Чернов: конечно, с "Ростовом" у "Спартака" будет борьба, но и "Зенит" хочется догнать
Вратарь "Акрона" Волков: Калешин держит всё в ежовых рукавицах, жесткий и требовательный в плане дисциплины
Н. Чернов - о 0:0 "Спартака" с "Ахматом": надежно сыграли в обороне, это определенный шажок вперед 1
Йоканович расказал о причинах низкой результативности "Динамо" 3
Юран: могу заверить, что "Пари НН" не покинет РПЛ. Нас устроит только подняться выше 3