- Верю в интригу до последнего. Лично я до конца бы не сдался на месте "Ростова", "Спартака", "Динамо" и ЦСКА. Всякое бывает в футболе, в "Зените" тоже случаются проблемы, когда не играют бразильцы и Барриос. И мне кажется большим преувеличением расхожее утверждение, что скамейка у "Зенита" на голову выше всех. Я этого не замечаю. Пара человек получают травму - и выпускать на усиление игры некого, - передают слова Семина "Известия".
По итогам 21 тура Российской премьер-лиги "Зенит" из Санкт-Петербурга возглавляет турнирную таблицу, набрав за 21 матч 51 очко. На 7 очков от сине-бело-голубых отстает идущий на втором месте "Ростов" (44 очка), на 10 - занимающий третью строчку московский "Спартак" (41 очко). Отставание столичного ЦСКА (38 очков) от петербуржцев составляет 13 очков, "Динамо" (35 очков) - 16 очков.
В рамках 22 тура "Зенит" встретится на выезде с московским "Локомотивом", в 23 туре сине-бело-голубые также на выезде сыграют с "Ростовом".
Семин: не замечаю, что у "Зенита" скамейка на голову выше всех. Пара травм - и выпускать на усиление игры некого
Экс-главный тренер "Локомотива" и "Ростова" Юрий Семин прокомментировал турнирную ситуацию в чемпионате России.
Фото: ФК "Зенит"