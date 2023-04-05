"Гражданство Казахстана? Спросите у журналистов, которые это пишут. Думаю, они расскажут, какая ситуация была. Я также об этом прочитал, и все. Ничего об этом не знаю. Я родился в Калмыкии. А это что? Правильно, Россия. Вот и все, вопрос закрыт", - приводит слова Бевеева Sport24.
Напомним, Бевеев попал в расширенный список сборной Валерия Карпина на ноябрьский и мартовский сбор, однако в финальный состав российской национальной команды ни разу не вошел.
Мингиян Бевеев перешел в "Урал" летом 2022 года. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года. В текущем сезоне у 27-летнего российского защитника 25 матчей за уральцев, в которых он отметился одной результативной передачей.
Защитник "Урала" Бевеев: гражданство Казахстана? Ничего об этом не знаю, я родился в Калмыкии
Защитник "Урала" Мингиян Бевеев прокомментировал слухи о двойном гражданстве - Казахстана и России.
Фото: ФК "Урал"