- По этим вопросам мы будем разговаривать в конце сезона. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы достойно завершить вторую часть. На данный момент мы договорились вернуться к этому вопросу в конце сезона.
Ранее оба легионера "Крыльев Советов" изъявили желание последовать примеру бразильских футболистов санкт-петербургского "Зенита" Малкома и Клаудиньо и получить гражданство Российской Федерации. Бразилец Фернандо Костанца заявил о желании стать гражданином России несколько дней назад. Аргентинец Бенхамин Гарре сообщил об этом публично еще в марте этого года. Костанца играет за "Крылья Советов" с января 2022 года, а Гарре присоединился к самарской команде только в середине текущего сезона.
Источник: Metaratings
Корниленко: вопрос о получении гражданства России Констанцой и Гарре будет открыт в конце сезона
Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко заявил, что вопрос о получении гражданства России Фернандо Костанцой и Бенхамина Гарре будет открыт в конце сезона.
Фото: ФК "Крылья Советов"