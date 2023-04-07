Напомним, главный тренер сборной России Валерий Карпин, отвечая на вопрос журналиста, признался, что не держится за кресло наставника национальной команды. Он также добавил, что "не умрет" в случае увольнения. Эти слова вызвали большой общественный резонанс. В частности, министр спорта РФ Олег Матыцин обвинил Карпина в равнодушии и порекомендовал ему определиться с лагерем.
– Мне кажется, конфликта там нет. Я слышал, как Карпин сказал это для интервью, но чиновники просто не знали – что, где и как. Решили высказаться, видимо, чтобы поддержать свою медийность. Никакого конфликта здесь не вижу. Все и дальше продолжают работать на своих местах, – заметил Аршавин в интервью Sport24.
Сборная России в третьей декаде марта провела две товарищеские игры. Сначала команда Валерия Карпина увезла ничью из Тегерана с Ираном (1:1). А спустя несколько дней на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге российские футболисты оказались сильнее команды Ирака со счетом 2:0. Авторами голов стали представители "Локомотива" Антон Миранчук и Сергей Пиняев.
Аршавин – о словах Матыцина Карпину: конфликта там нет. Чиновники решили высказаться, чтобы поддержать свою медийность
Экс-нападающий "Зенита" и лондонского "Арсенала" Андрей Аршавин заявил, что не видит предмета конфликта в реакции министра спорта РФ Олега Матыцина на слова Валерия Карпина.
Фото: РФС