- Не особо довольны своей игрой, потому что хочется большего. У нас были хорошие моменты - нужно было их забивать. Могли побеждать "Динамо", но, к сожалению, пропустили глупые голы и из-за этого пришлось отыгрываться. С учетом того, что мы проигрывали по ходу матча, наверное, ничья - нормальный результат. Хотя по голевым моментам наиграли на победу. Каждому игроку "Спартака" надо покопаться в себе, чтобы добавить злости и агрессии, - передает слова Зобнина "Чемпионат".
Матч 22 тура Российской премьер-лиги "Спартак" - "Динамо" завершился вничью со счетом 3:3. В первом тайме красно-белые дважды выходили вперед за счет голов Александра Соболева на 7 минуте и Кейта Бальде на 40 минуте, однако бело-голубые оба раза отыгрывались - с помощью добивания Арсена Захаряна на 35 минуте и автогола Соболева на 45+2 минуте. На 66 минуте динамовцы вышли вперед после навеса в штрафную от Дениса Макарова и ошибки вратаря Александра Селихова, на 88 минуте Соболев с пенальти оформил дубль, установив окончательный счет.
Полезный Захарян, скрытый герой Тюкавин и бьющий по своим и чужим Соболев. Оценки игроков матча «Спартак» – «Динамо»
Зобнин: недовольны своей игрой с "Динамо", хочется большего. Каждому игроку "Спартака" надо добавить злости и агрессии
Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин прокомментировал ничью своей команды с московским "Динамо" в матче 22 тура РПЛ (3:3).
Фото: ФК "Динамо"