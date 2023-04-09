- Игра была безобразная. Что это вообще было? Это вы называете дерби? Просто ужас, который смотреть было невозможно. Играли две команды, у которых совершенно ничего не получилось. В этом матче было ужасно всё: смешные голы, отсутствие самоотдачи и просто визуальный ужас. Вы вспомните как раньше проводили дерби московских команд - а сейчас вышли без обороны и дурачка гоняют по полю. Клоунада просто. Мне очень не понравилась игра от обеих команд, - передает слова Силкина Sport24.
Встреча московских "Спартака" и "Динамо" в рамках 22 тура Российской премьер-лиги завершилась вничью со счетом 3:3. Все голы в матче, за исключением последнего, забитого с пенальти, стали следствием грубых ошибок игроков обороны обеих команд либо голкипера красно-белых Александра Селихова.
После этой игры "Спартак" с 42 очками идет на третьем месте, отставая на 2 очка от "Ростова" при игре в запасе у желто-синих. "Динамо" набрало 36 очков и находится на шестой строчке турнирной таблицы, уступая грозненскому "Ахмату" по результату личной встречи.
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Силкин - о дерби "Спартака" и "Динамо": вышли без обороны и дурачка гоняют по полю. Клоунада просто
Экс-главный тренер "Динамо" Сергей Силкин высказал мнение по матчу бело-голубых против "Спартака" в 22 туре РПЛ (3:3).
Фото: ФК "Динамо"