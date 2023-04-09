- Артем всегда был хорошим нападающим. Да, в этой встрече он будет еще больше мотивирован. Но надеюсь, как команда мы справимся с атакой "Локо" и выиграем, - приводит слова Караваева "Матч ТВ".
34-летний российский центрфорвард Артем Дзюба и российский защитник Вячеслав Караваев снова выйдут на одно футбольное поле, но теперь игроки будут защищать цвета разных команд. Дзюба, 7 сезонов выступавший за "Зенит", теперь своими голами помогает "Локомотиву". За 4 поединка национального первенства Артем забил 6 голов и сумел 1 раз ассистировать своими партнерам по команде. В своем последнем матче против петербуржцев (тренировал команду Роберто Манчини) российский бомбардир забил гол и отдал голевой пас, играя за тульский "Арсенал". Поединок состоялся в 2018 году и закончился результативной ничьей 3:3.
Караваев: Дзюба будет еще больше мотивирован. Но надеюсь, мы справимся с атакой "Локомотива" и выиграем
Российский футболист "Зенита" Вячеслав Караваев поделился ожиданиями от матча 22-го тура против "Локомотива".
Фото: ФК "Зенит"