- "Спартак" вряд ли мог выиграть. Если Джикия в ближайшие туры не поправится, то не смогут удержать третье место. Оно будет пиком - а скорее всего, будет четвертое или пятое. У команды нет качественных игроков, поэтому и пять матчей подряд не могут выиграть, - приводит слова Червиченко Metaratings.ru.
Домашняя ничья с московским "Динамо" (3:3) в рамках 22 тура Российской премьер-лиги продлила безвыигрышную серию столичного "Спартака" до 5 матчей во всех турнирах. В текущей турнирной таблице красно-белые с 42 очками в 22 матчах занимают третье место, отставая от идущего вторым "Ростова" на 2 очка при игре в запасе у подопечных Валерия Карпина. На четвертой позиции находится ЦСКА, отстающий от "Спартака" на 4 очка, при этом у красно-синих также есть игра в запасе.
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Червиченко: если Джикия быстро не поправится, "Спартак" не удержит третье место. Скорее будет четвертое или пятое
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко оценил перспективы красно-белых в текущем чемпионате после ничьей с "Динамо" (3:3) в 22 туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"