- Бруно полностью восстановился от травмы, он готов на все 100 процентов. Возможно ли возвращение в ЦСКА в этом году? Разговоров с клубом об этом не ведётся, - приводит комментарий Ассафа "РБ Спорт".
Центральный защитник Бруно Фукс пополнил состав ЦСКА в августе 2020 года. С того момента бразилец провел за московский коллектив всего 19 встреч. За этот отрезок футболист не сумел помочь своей команде какими-либо результативными действиями. Такое маленькое количество игр связано с постоянными травмами Бруну. Этой зимой Фукс отправился обратно в Бразилию и теперь на правах аренды защищает цвета "Атлетико" Минейро, играя в одном составе с экс-зенитовцем Халком. За бразильский клуб защитник провел 4 игры (0 результативных действий). В апреле Бруно исполнилось 24 года. Этой зимой в ЦСКА перешел российский защитник Илья Агапов.
Агент: разговоров о возвращении Фукса в ЦСКА не ведётся
Агент бразильского защитника Бруно Фукса Матеус Ассаф рассказал о возможном возвращении в ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА