- Может быть, информацию про Захаряна специально выпускают агенты, чтобы поднять его цену. Не могу обсуждать его форму, так как не видел его последние матчи. Но то, что он хороший молодой футболист, — это точно. Но, видимо, все эти разговоры о "Челси" не пошли пацану на пользу. Парень перспективный, но надо смотреть, как он будет дальше развиваться.
В текущем сезоне у Арсена Захаряна наблюдается некоторое снижение результативности после сорвавшегося прошлым летом перехода в лондонский "Челси". 19-летний полузащитник подвергается критике со стороны некоторых экспертов. Известный комментатор Василий Уткин жестко раскритиковал Захаряна в одном из своих видео. Зимой этого года в турецких СМИ активно появлялась информация о возможном перехода футболиста "Динамо" в местный "Галатасарай", однако сам полузащитник опроверг данные слухи, отметив, что причины, по которые его трансфер в клуб из Турции невозможен, личные.
Источник: "РБ Спорт"
Якубко - о Захаряне: все эти разговоры о "Челси" не пошли пацану на пользу, но он хороший молодой футболист
Экс-игрок "Динамо" Мартин Якубко высказался о перспективах полузащитника Арсена Захаряна.
Фото: ФК "Динамо"