Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Фейеноорд
19:45
РомаНе начат
П1 2.51X 3.12П2 3.25
Манчестер Юнайтед
22:00
СевильяНе начат
П1 1.4X 4.9П2 8.3
Байер
22:00
Сент ЖиллуазНе начат
П1 1.52X 4.55П2 6.5
Ювентус
22:00
СпортингНе начат
П1 1.79X 3.55П2 5.55

Лига конференций УЕФА

Гент
19:45
Вест ХэмНе начат
П1 3.35X 3.3П2 2.3
Андерлехт
22:00
АЗ АлкмарНе начат
П1 2.68X 3.25П2 2.83
Лех
22:00
ФиорентинаНе начат
П1 5.1X 3.85П2 1.74
Базель
22:00
НиццаНе начат
П1 4.05X 3.35П2 2.05
 Реклама betboom Бонус до 7000Р
новым клиентам

Якубко - о Захаряне: все эти разговоры о "Челси" не пошли пацану на пользу, но он хороший молодой футболист

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-игрок "Динамо" Мартин Якубко высказался о перспективах полузащитника Арсена Захаряна.
Фото: ФК "Динамо"
- Может быть, информацию про Захаряна специально выпускают агенты, чтобы поднять его цену. Не могу обсуждать его форму, так как не видел его последние матчи. Но то, что он хороший молодой футболист, — это точно. Но, видимо, все эти разговоры о "Челси" не пошли пацану на пользу. Парень перспективный, но надо смотреть, как он будет дальше развиваться.

В текущем сезоне у Арсена Захаряна наблюдается некоторое снижение результативности после сорвавшегося прошлым летом перехода в лондонский "Челси". 19-летний полузащитник подвергается критике со стороны некоторых экспертов. Известный комментатор Василий Уткин жестко раскритиковал Захаряна в одном из своих видео. Зимой этого года в турецких СМИ активно появлялась информация о возможном перехода футболиста "Динамо" в местный "Галатасарай", однако сам полузащитник опроверг данные слухи, отметив, что причины, по которые его трансфер в клуб из Турции невозможен, личные.

Источник: "РБ Спорт"


АПЛ Челси Динамо Захарян
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Официально: "Олимпиакос" расторг контракт с экс-полузащитником "Реала" и "Баварии" Хамесом Родригесом 1
Стало известно расписание трансляций 23 тура РПЛ с назначениями комментаторов
Родригао – о 18-матчевой безголевой серии Кассьерры в составе "Зенита" в РПЛ: пока просто не хватает уверенности в себе 1
Спаллетти: Осимхен будет на 100% готов к ответному матчу 1/4 финала Лиги чемпионов с "Миланом" во вторник
Уткин: слова "стратегия" и "Химки" упоминаться в одном предложении не могут. Команда, которую любят сердцем, не головой
Полузащитник "Динамо" Захарян: через год мне хотелось бы быть игроком европейского клуба 3
Романцев – о пропущенном голе Филимонова от Украины в 1999 году: я потерял сознание. Не дай бог кому-то это пережить 4
Уткин – о Бердыеве: это отъезд, похожий на бегство. Трактор – не тот транспорт, на котором в Сочи въезжают триумфально 1
Канчельскис: смешная команда "Химки", которая устраивает цирк, вылетит в ФНЛ. Таких клоунов из клуба надо наказывать 1
"Фиорентина" и "Арис" ведут переговоры по трансферу Кокорина, россиянин готов пойти на понижение зарплаты
Лэмпард – после 0:2 с "Реалом": у них очень хорошая команда, но мы должны верить в наши шансы
Журналист Плеттенберг: "Бавария" может отчислить, оштрафовать или временно отстранить Мане за удар Сане
Захарян - о "Галатасарае": самая нелепая новость, я сразу сказал "нет" 2
Зайнутдинов: попасть на чемпионат Европы — это мечта сборной Казахстана
Сперцян: писал ли мне инсайдер Фабрицио Романо, как Захаряну? Нет, мне еще не писал