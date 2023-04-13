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Родригао: мое желание - остаться в "Зените" как можно дольше. Мне очень хорошо здесь

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Бразильский футболист "Зенита" Родригао рассказал о своем желании играть в петербуржской команде как можно дольше.
Фото: "Чемпионат"
- Ближайшая цель – чемпионство. Более долгоиграющая – продолжить побеждать. Завоевать ещё трофеи. Понятно, что нельзя загадывать ничего на будущее. И не могу сказать, сколько времени я проведу здесь. Но мое желание – остаться здесь как можно дольше. Мне очень хорошо здесь, - приводит комментарий Родригао Metaratings.ru.

Защитник из Бразилии Родригао пополнил состав "Зенита" минувшим летом, перебравшись из "Сочи". Футболист сразу же стал игроком стартовой обоймы и провел за дружину Сергея Семака 24 поединка (2061 минут игрового времени). За этот отрезок бразилец отметился одним забитым голом в ворота "Урала" (4:0). Также на счету защитника 5 желтых и 1 красная карточки. В данный момент два бразильца Родригао и Ренан составляют пару центральных защитников "Зенита". Сейчас в составе действующего чемпиона 7 бразильских игроков. Контракт воспитанника "Атлетико Минейро" с коллективом из Санкт-Петербурга рассчитан до конца июня 2025 года. В сентябре Родригао исполнится 28 лет. Следующий поединок петербуржцы, идущие с 9-очковым отрывом от "Ростова" на 1 месте проведут против дончан в гостях.


Родригао Зенит
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