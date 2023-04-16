- На сколько процентов сейчас "Зенит" чемпион? Ни в коем случае сейчас так нельзя говорить. Еще семь туров. Нельзя думать, что на одной ноге всех обыграем. Когда результат сделаем, тогда порадуемся, - приводит комментарий Чистякова "РБ Спорт".
Несмотря на то, что "Зенит" сегодня не сумел выиграть у "Ростова", петербуржцы все равно имеют солидный отрыв в 9 очков от дончан и 10 очков и "Спартака". До конца российского первенства осталось 7 туров. Дружина Сергея Семака выиграла четыре чемпионских титула подряд. ВО всех случаях "Зенит" становился чемпионом досрочно, за несколько туров до конца. Российский защитник Дмитрий Чистяков сегодня впервые с поединка 16-го тура против "Ахмата" (2:1) вышел в основе коллектива из Санкт-Петербурга в матче РПЛ. Футболист провел на поле все 90 минут, и судя по итоговому счету, со своей задачей справился.
Чистяков - о чемпионской гонке: нельзя думать, что на одной ноге всех обыграем
Российский футболист "Зенита" Дмитрий Чистяков поделился мнением по поводу чемпионской гонки в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"