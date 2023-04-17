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Экс-замгендиректора Кузьмичев: Пруцев - не тот, кто делает разницу в "Спартаке". Он играет, потому что сломан Умяров

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Экс-заместитель гендиректора московского "Спартака" по подготовке молодежи Владимир Кузьмичев высказал мнение об уровне хавбека красно-белых Данила Пруцева.
Фото: ФК "Спартак"
- Пруцев - квалифицированный игрок, но не тот, кто делает разницу в "Спартаке". Не системообразующий игрок, а игрок ротации. Для меня так. Если сравнивать с Умяровым - думаю, Наиль гораздо интереснее в этой позиции. При этом понятно, что Пруцев - серьезный парень и будет еще прогрессировать. Но сегодня разницу он не делает. Это трансфер про глубину состава. Сейчас он получает игровое время, потому что сломан Наиль, - передает слова Кузьмичева Matchtv.ru.

23-летний центральный полузащитник Данил Пруцев перешел в московский "Спартак" из самарских "Крыльев Советов" в январе 2022 года, сумма трансферной компенсации составила 1,5 миллиона евро. В текущем сезоне на счету футболиста 32 матча за красно-белых во всех турнирах, 2 забитых гола и 5 результативных передач. В выездном матче 23 тура Российской премьер-лиги против столичного "Торпедо" (2:1) Пруцев вышел в стартовом составе, провел полный матч и стал автором голевого паса для Кейта Бальде на 18 минуте игры.


Спартак Пруцев Умяров Кузьмичев
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