- Еще до начала РПЛ было понятно, кто станет чемпионом. У меня сомнений и вопросов не было. Но "Зенит" пытается найти интригу в определенных матчах и ситуациях: "Ростов" на втором месте, в "Локомотиве" играет Дзюба, противостояние со "Спартаком", в матче с "Динамо" тоже придумаем интригу. Тем самым эти матчи интересны. Но если говорить именно про чемпионство, то всё давно понятно, - цитирует Игонина "Чемпионат".
"Зенит" из Санкт-Петербурга после 23 туров Российской премьер-лиги набрал 55 очков и возглавляет чемпионскую гонку с 9-очковым отрывом от ближайшего преследователя - "Ростова", в активе которого 46 очков. Третью позицию занимает московский "Спартак" (45 очков), четвертую - ЦСКА (44 очка).
В рамках 23 тура "Зенит" провел упорный выездной матч против "Ростова" (0:0), туром ранее сине-бело-голубые одержали в гостях волевую победу над "Локомотивом" (2:1). В 24 туре команда Сергея Семака встретится на своем поле с московским "Динамо".
Экс-защитник "Зенита" Игонин: до начала сезона было понятно, кто станет чемпионом, сомнений и вопросов не было
Экс-игрок "Зенита" Алексей Игонин высказал мнение об интригах в чемпионате России.
Фото: ФК "Ростов"