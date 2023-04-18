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Данни: я стану самым счастливым, если мои дети будут играть за "Зенит"

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Португальский экс-футболист "Зенита" Мигель Данни высказался о возможном переходе сыновей в петербуржский клуб.
Фото: СЭ
- Пока мы не встречались с представителями "Зенита", увидимся в эти выходные. Если мои дети будут играть за этот клуб, то я буду очень счастлив. "Зенит" — отличная команда, и я считаю, что лучшие игроки хотят играть там! И мои дети наверняка хотели бы когда-нибудь представлять "Зенит", - приводит комментарий Данни "СЭ".

Атакующий хавбек Мигель Данни пополнил состав "Зенита" в 2008 году, перебравшись из "Динамо" за сумму около 30 млн евро. С того момента португалец провел за петербуржский коллектив 256 поединков. В них он сумел забить 68 голов, а также оформить 73 голевых паса на своих партнеров по команде. С командой с берегов Невы Мигель 3 раза поднимал над головой чемпионский титул национального первенства. Также в копилке трофеев Данни есть 2 Кубка России и 1 Суперкубок. Летом 2017 года футболист покинул "Зенит", а в январе 2019 году повесил бутсы на гвоздь. У Данни есть два сына Бернарду и Франсишку, которые ранее занимались в академии петербуржского клуба. Сейчас они защищают цвета португальского "Маритиму", который является родным клубом Дании.


Данни Зенит
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