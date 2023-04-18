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Тухель: Мане будет в команде, их вопрос с Сане уже решен

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Наставник "Баварии" Томас Тухель заявил о том, что сенегальский форвард Садио Мане будет включен в заявку на матч Лиги чемпионов против "Манчестер Сити".
Фото: Roland Krivec/Getty Images
- Садио Мане будет в команде, их вопрос с Лероем Сане уже решен. Попадет ли он в стартовом составе? Это мы узнаем завтра, - приводит комментарий Тухеля пресс?служба УЕФА.

Завтра команда Томаса Тухеля будет пытаться отыграть три мяча у "Ман Сити". Напомним, что первый поединок 1/4 финала ЛЧ между коллективами закончился разгромной победой англичан (3:0). После игры в раздевалке немецкого клуба между сенегальцем Садио Мане и немцем Лероем Сане возникла потасовка. Боссы мюнхенского клуба приняли решение оштрафовать игрока, а Тухель вывел его из заявки на игру немецкого первенства против "Хоффенхайма" (1:1). Мане перебрался в "Баварию" только минувшим летом. За 32 игры форвард сумел забить 11 голов и отдать 5 ассистов. Игрок тратит на гол в среднем 177 игровых минут. Контракт сенегальца с действующим чемпионом рассчитан до конца июня 2025 года. Ранее СМИ сообщали о том, что футболист может покинуть "Баварию".


Мане Бавария Сане Тухель Манчестер Сити
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