- Страшно ли играть с "Акроном"? Они играли дома, это было их преимущество. Мы будем очень серьезно настраиваться на этого соперника. Нам остаётся всего два шага до нашей мечты, мы будем идти к ней. Нам без разницы, кто наш соперник.
"Акрон" выбил уже три московские команды РПЛ из Кубка России. После игры с тольяттинской командой свои выступления в турнире прекратили "Локомотив", "Динамо" и "Спартак". "Краснодар" в матче второго этапа полуфинала Пути регионов обыграл самарские "Крылья Советов" в серии пенальти. "Краснодар" и "Акрон" встретятся друг с другом в первом матче финала Пути регионов. Победитель противостояния встретится сначала с проигравшим в паре ЦСКА и "Урала", а затем с победителем.
Победа в текущем розыгрыше Кубка России может стать первым трофеем для "Краснодара" в истории команды.
Источник: "Матч ТВ"
Сперцян: "Акрон"? "Краснодару" остается всего два шага до нашей мечты. Нам без разницы, кто наш соперник
Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян заявил, что "быкам" без разницы, кто будет их соперником в Кубке России.
Фото: ФК "Краснодар"