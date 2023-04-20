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Широков: "Акрон" — большие молодцы! Если бы московская команда попалась дальше, то точно в финале были бы

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Директор "Сатурна" Роман Широков похвалил "Акрон" за победу над "Спартаком" в Кубке России (2:1).
Фото: ТАСС
- У "Акрона" были хорошие моменты — это заслуженная победа. "Акрон" — большие молодцы! Если бы московская команда попалась дальше, то точно в финале были бы.

Последние три соперника "Акрона" в Кубке России - московские команды. Команде Евгения Калешина пытались противостоять "Локомотив", "Динамо" и "Спартак". Все они вылетели из Кубка России, а "Акрон" сыграет в финале Пути регионов. В первом матче новой для себя стадии тольяттинцы встретятся с "Краснодаром", который ранее выбил самарские "Крылья Советов".

Источник: "Чемпионат"


Кубок России Широков Акрон Спартак
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