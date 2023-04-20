– Критиковать очень легко. А выйти и отработать куда тяжелее. Судьи – не роботы. Это человеческий фактор. Я отправил бы всех руководителей клубов, которые высказываются в такой тональности, на детектор лжи. И позадавал бы им много вопросов. Судьи – не преступники и не убийцы. Говорить о детекторе лжи в их отношении – кощунство, – цитирует Егорова "РБ Спорт".
Напомним, гендиректор "Динамо" Павел Пивоваров призывал к проверке рефери из Калуги Евгения Кукуляка на полиграфе после кубкового матча с "Зенитом" в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась победой бело-голубых по пенальти (1:1, 5:4). Грубые ошибки калужанина привели к последующему отстранению его от обслуживания игр высшего дивизиона чемпионата страны. В ближайшие выходные он вернется к работе на матче Первой лиги в Хабаровске.
В субботу "Зенит" вновь сыграет с "Динамо" в Санкт-Петербурге. Судить игру доверено Виталию Мешкову, который также пропустил долгое время после оплошности, которая привела к отмене гола нападающего "Спартака" Александра Соболева в ворота "Урала" (2:2).
Экс-арбитр ФИФА Егоров: я отправил бы всех руководителей клубов, кто высказывается в такой тональности, на детектор лжи
Экс-арбитр ФИФА Игорь Егоров раскритиковал идею привлекать судей чемпионата России к проверке на полиграфе.
Фото: РФС