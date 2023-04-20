– По игре "Спартака" нечего говорить. Поражение от "Акрона" в Кубке страны – позор, – цитирует Камоцци "РИА Новости".
Накануне "Спартак" выбыл из розыгрыша Кубка России. В выездной встрече в Жигулевске действующий обладатель трофея уступил середняку Первой лиги "Акрону" со счетом 1:2. В середине первого тайма форвард гостей Кейта Бальде не реализовал пенальти. Сейв совершил голкипер волжан Сергей Волков.
Во втором тайме красно-белые вернулись в игру благодаря дебютному голу Томаша Тавареша, но дожать соперника в концовке команде Гильермо Абаскаля так и не удалось. В финале Пути регионов соперником "Акрона" станет "Краснодар", который по пенальти обыграл "Крылья Советов" (2:2, 3:0 по пен.).
Экс-советник президента "Спартака" Камоцци: поражение от "Акрона" в Кубке страны – позор
Экс-советник владельца "Спартака" Франко Камоцци отреагировал на сенсационное поражение красно-белых в 1/2 финала Пути регионов Кубка России с "Акроном" (1:2).
Фото: ФК "Акрон"