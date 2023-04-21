- Как себя чувствую? Все отлично. Когда на поле? Не знаю. Пока без поля.
Ранее в интервью пресс-службе "Урала" Олег Шатов заявил, что уйдет из команды тогда, когда почувствует, что больше не может приносить ей пользу. Контракт 32-летнего уроженца Екатеринбурга с родным клубом рассчитан до июня этого года. В текущем сезоне полузащитник сыграл за "Урал" лишь пять матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Ближайший матч "Урала" пройдет 23 апреля, соперником выступит "Ростов".
Источник: "Спорт-Экспресс"
Шатов: Как себя чувствую? Все отлично. Когда на поле? Не знаю. Пока без поля
Полузащитник "Урала" Олег Шатов заявил, что не знает, когда сможет вернуться на поле.
Фото: ФК "Урал"