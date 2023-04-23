- Если "Факел" не нужен Премьер-лиге, мне очень жаль и грустно. Где есть футбольные города, у нас, видимо, делают так, чтобы их не было. Сто процентов мы будем биться до конца и доказывать свою состоятельность, чтобы остаться в РПЛ, - приводит комментарий Котова "СЭ".
Вчера "Факел" на своей домашней арене проиграл "Оренбургу". В первые 45 минут игры рефери встречи назначил 3 11-метровых (два в ворота "Факела" и один в ворота "Оренбурга"). Счет был открыт на 23-й минуте. Свою фамилию в протокол записал полузащитник Александр Эктов, которому удалось добить мяч в сетку в ворот воронежцев после неудачного пенальти Брайана Мансильи. Дальше команды обменялись забитыми голами с пенальти. У "Факела" голом отметился форвард Георгий Гонгадзе. Счет 2:1 в пользу южноуральцев сделал Мансилья. Во второй половине матча "Оренбург" забил третий гол. Отличился опорный хавбек Кирилл Капленко. "Факел" после 24 туров располагается на 14-й позиции, опережая идущие на 15 месте Химки на 1 балл. "Оренбург" занимает 8 место.
Спортдиректор "Факела" - о судействе: если мы не нужны РПЛ, мне очень жаль и грустно
Спортивный директор "Факела" Кирилл Котов поделился мыслями по поводу судейства в поединке 24-го тура РПЛ против "Оренбурга" (1:3).
Фото: ФК "Оренбург"