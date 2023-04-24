- Он в замечательной команде, которая находится в отличном городе, всё супер, плюс сборную тренирует. В "Зените" тренерское место занято. Если только в "Спартак" идти, но нужен ли Карпин красно-белым и нужно ли это Валерию Георгиевичу? У него и в "Ростове" всё хорошо, никуда уходить не надо.
Карпин ранее уже тренировал московский "Спартак" и играл за него во время игровой карьеры. "Ростов" специалист возглавляет с 2017 года. Карпин ни разу в своей тренерской карьере не выигрывал какой-либо трофей. Сейчас главным тренером "Зенита" является Сергей Семак, который уже четыре раза подряд привел петербуржцев к чемпионству. "Спартак" тренирует Гильермо Абаскаль, но, по сообщениям СМИ, руководство красно-белых доверяет испанскому специалисту и не планирует его увольнять.
Источник: Metaratings
Дьяков: если Карпину и идти куда-то, то только в "Спартак". В "Зените" тренерское место занято
Бывший игрок "Ростова" Виталий Дьяков заявил, что главный тренер ростовчан Валерий Карпин мог бы тренировать "Спартак".
Фото: "Чемпионат"