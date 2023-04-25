- В матче "Спартак" - "Краснодар" рассмотрим только поздний выход из раздевалок у обеих команд. Что касается оскорбительных выражений со стороны болельщиков "Спартака", то в рапорте это не указано. Также мы анализируем вопрос по поводу слов Кордобы после матча, будем определяться. Это еще не включили в повестку, - передает слова Григорьянца РИА Новости.
Ранее стало известно, что после завершения матча 24 тура Российской премьер-лиги "Спартак" - "Краснодар" (4:3) болельщики красно-белых в нецензурной форме обращались к проходившим мимо них игрокам "Краснодара", которые шли приветствовать своих поклонников. Об этом инциденте голкипер черно-зеленых Матвей Сафонов сообщил после игры делегату матча.
Сафонов: фанаты "Спартака" кричали игрокам "Краснодара", чтобы мы шли куда подальше. Такое должно наказываться
Григорьянц: КДК не будет рассматривать оскорбления "Краснодара" от болельщиков "Спартака" - в рапорте это не указано
Руководитель КДК РФС Артур Григорьянц ответил на вопрос о рассмотрении оскорбительного поведения болельщиков "Спартака" по отношению к "Краснодару" после матча 24 тура РПЛ (4:3).
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