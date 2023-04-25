- Чтобы обыграть "Зенит", ты не должен ошибаться сам и искать ляп соперника. А "Динамо" само сделало все, чтобы проиграть. Сами не забили в первом тайме, а потом наошибались. В целом "Динамо" не хватает настроя, спортивной злости. Ни разу не слышал, чтобы остро в матче сыграл Захарян. Надо ему, окружению принимать решение — как-то взбодриться в РПЛ или уезжать, если в России потеряна мотивация, - приводит мнение Шалимова "РБ Спорт".
В прошедшем туре национального первенства столичное "Динамо" гостило в Санкт-Петербурге, где встречалось с действующим чемпионом "Зенитом". По итогам 90 минут поединка на табло "Газпром Арены" горели 1:3 в пользу петербуржцев. Единственный гол москвичей записал на свой счет капитан команды Даниил Фомин, играющий на позиции опорного хавбека. За 11 матчей весенней части сезона у бело-голубого коллектива всего 3 победы. Ранее "Динамо" вылетело из Кубка, проиграв "Акрону" из Тольятти (0:0, 1-4 пен.). Эти результаты ухудшили положение дружины Славиши Йокановича. На данный момент "Динамо" располагается на 5-й строчке, имея в своем активе 39 баллов. Отставание от идущего третьим Спартака составляет 9 баллов. В следующем туре "Динамо" встретится с "Факелом" из Воронежа. Игра пройдет в Москве.
Шалимов: "Динамо" не хватает настроя, спортивной злости
Экс-игрок сборной России Игорь Шалимов поделился своей точкой зрения о выступлении "Динамо" в текущем сезоне РПЛ.
Фото: "Чемпионат"