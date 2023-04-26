- Кто фаворит в борьбе за серебро? Склоняюсь к ЦСКА. Да, у армейцев сейчас поменьше очков, и у "Ростова" организация игры, наверное, чуть повыше. Однако по подбору исполнителей, по длине скамейки армейцы превосходят дончан... "Спартак" я в этой гонке пока ставлю ниже ЦСКА и "Ростова".
После 24 проведенных туров "Ростов" занимает второе место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, опережая московский "Спартак", который расположился на третьей строчке, на один балл. В активе подопечных Валерия Карпина 49 набранных очков. Столичный ЦСКА с 45 очками находятся на четвертой позиции. До окончания текущего розыгрыша первенства страны осталось сыграть шесть матчей.
Источник: "СЭ"
Орлов: в гонке за серебро РПЛ "Спартак" ставлю ниже ЦСКА и "Ростова"
Футбольный комментатор Геннадий Орлов назвал фаворита в борьбе за серебряные медали РПЛ.
Фото: ТАСС