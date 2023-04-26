- Могу с уверенностью сказать, что счастлив в "Зените" - все эти четыре года. И эта история на данный момент продолжается. Надеюсь, что проведу здесь еще какое-то количество времени. Сколько именно - загадывать не буду. Но у нас замечательная команда, отменный тренерский штаб; все, кто тебя окружает, дают ощущать себя желанным, важным и полезным. Получать такую обратную связь, чувствовать любовь болельщиков и важность в команде - это то, что лично меня очень мотивирует! А как все сложится - посмотрим. Я же буду счастлив провести в "Зените" еще какое-то время.
29-летний игрок сборной Колумбии, выступающий на позиции опорного полузащитника, Вильмар Барриос играет за "Зенит" с февраля 2019 года. Футболист перебрался в Санкт-Петербург из аргентинского "Бока Хуниорс". Действующее соглашение между сторонами рассчитано до лета 2026 года. В текущем сезоне Барриос записал на свой счет 1+2 по системе гол плюс пас в 25 матчах за "сине-бело-голубых" во всех соревнованиях. Всего в активе колумбийца 144 проведенные встречи за клуб с берегов Невы, в которых он отличился тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. В составе "Зенита" он четырежды становился чемпионом России, один раз выигрывал Кубок России и дважды становился обладателем Суперкубка страны.
Источник: Матч ТВ
Барриос: буду счастлив провести в "Зените" еще какое-то время. Сколько именно - загадывать не буду
Опорный хавбек "Зенита "Вильмар Барриос рассказал о своем будущем в российском клубе.
Фото: ФК "Зенит"