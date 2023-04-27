- Если "Зенит" должным образом не настроится, то столкнется с проблемами. "Крыльям" тоже необходимо набирать очки, чтобы не приближаться к зоне переходных матчей. Но тут всё зависит от команды Семака. Не знаю, в каком составе она выйдет на игру, - цитирует Масалитина "Евро-футбол".
В рамках 25 тура Российской премьер-лиги самарские "Крылья Советов" сыграют на своем поле с петербургским "Зенитом", матч пройдет 28 апреля на "Солидарность Самара Арене" и начнется в 14:00 по московскому времени. Сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу с 58 набранными очками при 9-очковом отрыве от идущего вторым "Ростова", волжане при 25 очках находятся на 12 месте, на 3 очка опережая зону стыковых матчей.
Масалитин: если "Зенит" не настроится на "Крылья Советов", то столкнется с проблемами
Экс-нападающий "Спартака" Валерий Масалитин высказал мнение о предстоящем матче 25 тура РПЛ "Крылья Советов" - "Зенит".
Фото: ПФК "Крылья Советов"