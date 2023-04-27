- Во вторник вечером я получил официальное письмо от президента "Торпедо" о привлечении к тренировкам молодежной команды. Со вчерашнего дня я, Нетфуллин и Журавлев начали работать с молодежкой. Сегодня команда уехала в Краснодар на игру. Нам не поступало распоряжений тренироваться с "Торпедо-2", поэтому мы работаем индивидуально до того момента, пока не вернется молодежная команда. Сегодня нас удалили из командного чата - это правда. Причины этого решения нам не объясняли, - передает слова Кутепова Sport24.
Ранее появилась информация, что новый главный тренер "Торпедо" Жозеп Клотет 25 апреля выгнал с тренировки капитана команды полузащитника Равиля Нетфуллина и центральных защитников Илью Кутепова и Юрия Журавлева, отстранив их от тренировочного процесса с основным составом. По словам Нетфуллина, тренер сослался на то, что футболист вносит в тренировочный процесс негатив.
Черно-белые находятся на последнем месте турнирной таблицы, набрав 13 очков в 24 матчах.
"Чемпионат": Клотет отстранил от тренировок с "Торпедо" Кутепова и Нетфуллина, а также выгнал Журавлева за улыбку
Нетфуллин: меня выгнали с тренировки "Торпедо", Кутепова и Журавлева тоже. Вношу негатив в тренировочный процесс
Кутепов: я, Нетфуллин и Журавлев начали работать с молодежкой "Торпедо", нас удалили из командного чата
Защитник "Торпедо" Илья Кутепов рассказал о текущей ситуации с отстранением от тренировок с командой трех футболистов черно-белых, включая его самого.
Фото: ФК "Торпедо"