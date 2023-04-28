"Юбилей, ГУМ, Овечкин, ветераны поют гимн, реклама по ТВ, у блогеров, куча хвалебных статей во славу менеджеров и спортивного директора, колоссальный бюджет на пиар, подобран удобный соперник на столетие. Но выходит вратарь "Спартака" Илья Свинов, и праздник оправляется в Воронеж! Только не меняйте Йокановича", - цитирует Салихову "СЭ".
Напомним, в середине апреля в московском ГУМе открылась выставка в честь столетия "Динамо".
Сегодня, 28 апреля, в матче 25-го тура российской Премьер-лиги столичное "Динамо" уступило на своем домашнем поле "Факелу". Победу в день празднования столетия "бело-голубых" со счетом 0:2 воронежцам принес дубль нападающего Георгия Гонгадзе. Таким образом по итогам 25 сыгранных матчей "Динамо" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. У подопечных Славиши Йокановича 39 набранных очков за пять матчей до окончания текущего розыгрыша чемпионата России.
Салихова - о матче "Динамо" - "Факел": только не меняйте Йокановича
Зарема Салихова, супруга экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, прокомментировала поражение "Динамо" в матче 25-го тура РПЛ от "Факела" (0:2).
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