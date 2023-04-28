- Высока вероятность, что Йоканович покинет "Динамо", если команда не достигнет цели попадания в тройку.
"Динамо" в своем последнем матче в РПЛ проиграло дома воронежскому "Факелу" 0:2. В этот день бело-голубые праздновали 100-летие клуба. Йоканович возглавил команду летом прошлого года. Его контракт с "Динамо" действует до конца текущего сезона. Генеральный директор клуба Павел Пивоваров не стал комментировать возможность отставки сербского специалиста.
"Динамо" может упустить уже и шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, если "Краснодар" обыграет "Урал". До конца сезона осталось провести пять матчей.
Источник: "Чемпионат"
Гафин: высока вероятность, что Йоканович покинет "Динамо", если команда не достигнет цели попадания в тройку
Член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин заявил о высокой вероятности увольнения главного тренера Славиши Йокановича.
Фото: ФК "Динамо"