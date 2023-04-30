- На сегодняшний день, к 30 годам, вообще не вижу себя в тренерской деятельности. Это очень тяжелый труд, иногда, ставя себя в шкуру тренера и зная, как им тяжело, вообще не хочется быть тренером. Смотря на коллектив, в котором я сейчас нахожусь, глазами тренера, где 25 футболистов со своим характером, проблемами, видением, это очень тяжелый труд. Если ты хороший футболист, это не значит, что ты будешь хорошим тренером. И наоборот.
Георгий Джикия, выступающий на позиции центрального защитника, перешел в "Спартак" зимой 2017 года из "Амкара". Контракт 29-летнего игрока сборной России с клубом рассчитан до 31 мая 2024 года. В этом сезоне футболист провел 28 матчей за команду во всех турнирах. В его активе две голевые передачи. Всего в послужном списке Джикии 201 матч в красно-белой футболке, в которых он записал на свой счет пять забитых мячей и 11 результативных ассистов. Капитан "Спартака" становился с клубом чемпионом России, а также выигрывал Кубок и Суперкубок страны.
Источник: пресс-служба "Спартака"
Джикия: вообще не вижу себя в тренерской деятельности
Защитник "Спартака" Георгий Джикия рассказал, смог бы он начать тренерскую карьеру.
Фото: ФК "Спартак"