"Артёму не давали играть. Потому что если он наберёт определённое количество очков по системе "гол+пас", контракт пролонгируется автоматически. Очевидно, что зарплата в "Локомотиве" не самая маленькая, и уверен, что именно по этой причине Артём присел на замену. Его беспросветно мариновали, чтобы контракт не был продлён автоматически. Дзюба ещё продолжит свою карьеру или в Китае, или в России", - цитирует Дьякова Metaratings.
В завершившемся сезоне Артём Дзюба провёл за московский "Локомотив" во всех турнирах 26 матчей и отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Рыночная стоимость игрока, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет два миллиона евро. Форвард покинул "Локомотив" на правах свободного агента - клуб не стал продлевать контракт с игроком. Сообщалось, что в контракте нападающего с клубом прописан пункт, согласно которому соглашение будет пролонгировано, если Дзюба за сезон наберёт 12 результативных баллов. Агент игрока заявлял, что его клиента специально не выпускают на поле, чтобы не продлевать с ним сотрудничество.
Ранее "Локомотив" на правах свободных агентов покинули: Даниил Худяков, Станислав Магкеев, Рифат Жемалетдинов и Артём Дзюба. По итогам сезона-2023/2024 команда Михаила Галактионова заняла четвёртое место в турнирной таблице российского чемпионата - московский клуб набрал 53 очка в 30-ти встречах.
Дьяков: Дзюбу беспросветно мариновали, чтобы контракт не был продлён автоматически
Бывший игрок "Динамо" Виталий Дьяков считает, что Артёма Дзюбу специально не выпускали на поле, чтобы его контракт с "Локомотивом" не был продлён автоматически.
Фото: ФК "Локомотив"