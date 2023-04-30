- С судьями диалога не было, были больше эмоции от тренерского штаба. Я чуть успокаивал, потому что понимал - удалят. В итоге удалили, непонятно за что. Георгич спросил: "Почему ты не свистишь фол?" - ему сразу красную карточку. Было два момента в концовке, когда он мог свистнуть? Да. И у Георгича был просто вопрос "Почему ты не свистишь?", то есть там не было ни мата, ничего такого. И арбитр дает красную карточку - сразу же, - передает слова Глебова "РБ Спорт".
Матч 25 тура Российской премьер-лиги "Спартак" - "Ростов" завершился с ничейным счетом 1:1. Гости открыли счет на 80 минуте благодаря точному дальнему удару Александра Селявы после скидки Николая Комличенко, красно-белые отыгрались голом Александра Соболева после подачи углового на последних секундах добавленного времени.
После финального свистка главный тренер желто-синих Валерий Карпин, уже имеющий желтую карточку, направился к главному рефери Кириллу Левникову с вопросами о спорных эпизодах последних минут матча, решенных в пользу "Спартака", и получил красную карточку.
Карпин получил красную карточку после ничьей "Ростова" со "Спартаком"
Карпин: много претензий к судьям. Человек бежит к мячу, его сбивают с ног - и на ворота "Ростова" идет атака
Глебов: непонятно, за что Левников удалил Карпина. Не было ни мата, ничего такого - сразу красная карточка
Опорный полузащитник "Ростова" Данил Глебов рассказал об обстоятельствах удаления главного тренера желто-синих Валерия Карпина после матча 25 тура РПЛ со "Спартаком" (1:1).
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