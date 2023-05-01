По информации источника, несколько европейских клубов рассматривают возможность приобретения Николсона, однако тот не готов переходить в какую-либо команду, если ради этого ему придется пойти на значительное понижение заработной платы.
Ранее в СМИ появлялась информация, что "Спартак" рассмотрит возможность продажи Николсона, если получит за него предложение в размере пяти-шести миллионов евро.
Контракт Николсона с московским клубом, в который он перешел в январе 2022 года, рассчитан до 2026 года.
Источник: Metaratings
Metaratings: Николсоном интересуется ряд европейских клубов. Форвард "Спартака" не готов идти на понижение зарплаты
Нападающий "Спартака" Шамар Николсон может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Спартак"