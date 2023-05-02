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Гонгадзе: думаете, "Факел" не хочет побеждать на выезде?

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Нападающий "Факела" Георгий Гонгадзе ответил на вопрос об отсутствии у своего клуба гостевых побед в РПЛ до 25 тура.
Фото: ФК "Факел"
- Нет ответа, почему выездная победа "Факела" случилась только в 25 туре. Так сложились обстоятельства. Вы думаете, мы не хотим побеждать на выезде? Конечно, хотим. Мы стараемся в каждом матче. Вот сегодня получилось победить в гостях. Для нас без разницы, дома или на выезде, всегда стараемся играть на победу, - передает слова Гонгадзе "Чемпионат".

Матч 25 тура Российской премьер-лиги "Динамо" - "Факел" завершился победой гостей со счетом 2:0, нападающий Георгий Гонгадзе оформил дубль. Этот матч стал для воронежцев первым выигранным на выезде в текущем сезоне. Ранее "Факел" в 14 играх в гостях во всех турнирах текущего сезона потерпел 10 поражений и 4 раза сыграл вничью.

В турнирной таблице РПЛ клуб из Воронежа занимает 14 место, набрав 21 очко в 25 матчах, отрыв "Факела" от зоны прямого вылета составляет 4 очка.


Факел Гонгадзе
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