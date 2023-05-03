Как сообщает источник, опорный полузащитник "Крыльев Советов" Максим Витюгов попал в сферу интересов "Сочи" и "Рубина". Сочинцы видят в нем потенциальную замену Кристиану Нобоа. Для казанского клуба хавбек мог бы стать усилением для выступления в РПЛ в следующем сезоне. Витюгов не против переговоров с "Рубином", если клуб по итогам текущего сезона выйдет из Первой лиги.
В этом сезоне на счету 25-летнего россиянина 31 матч за самарский клуб во всех турнирах. Его действующий контракт рассчитан до 30 июня 2025 года. Сайт Transfermarkt оценивает футболиста в 800 тысяч евро.
Источник: "РБ Спорт"
Хавбек "Крыльев Советов" Витюгов может перейти в "Сочи" или "Рубин"
Казанский "Рубин" и "Сочи" проявляют интерес к опорному хавбеку "Крыльев Советов" Максиму Витюгову.
Фото: ФК "Крылья Советов"