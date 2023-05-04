- Мне неинтересны мнения людей из подводной лодки, я их не слушаю, не читаю комментарии под моими высказываниями. Это то же самое, как я, если приду к хирургу и скажу: "Да ты, блин, неправильно оперируешь, надо вот так!" А мне ответят: "Ты больной? Давай-ка, ложись на стол, и я над тобой поработаю".
Ранее Александр Мостовой жестко раскритиковал бывшего главного тренера сборной России Леонида Слуцкого, усомнившись в том, что тот действительно в прошлом был футбольным вратарем. Ранее выступавший за ряд испанских команд Мостовой сообщил, что все-таки решил начать процесс обучения на тренера. Экс-футболист заявил о желании получить лицензию высшего уровня. Мостовой ни один раз сам публично критиковал действующего главного тренера московского "Спартака" Гильермо Абаскаля.
Источник: "РБ Спорт"
Александр Мостовой - о критике: мне неинтересны мнения людей из подводной лодки
Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой жестко ответил на критику.
Фото: "Матч ТВ"